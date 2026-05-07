خالد جلال يعيد النبريصي وصقر لتشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على إعادة الثنائي خالد النبريصي وأنور صقر إلى الخط الهجومي خلال مواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات دوري نايل.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الثامنة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز.

ويعود النبريصي وصقر إلى قائمة الدراويش بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف، ليمنحا الفريق دفعة هجومية مهمة قبل المواجهة المرتقبة.

ويعاني الإسماعيلي هذا الموسم من تراجع النتائج، إذ يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما حقق انتصارًا واحدًا فقط، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم خلال منافسات الدور الثاني.