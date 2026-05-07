الري: إنشاء موقع تجريبي في مطروح لتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار لشحن الخزانات الجوفية بالمنطقة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمتابعة موقف مشروع "الموارد المائية غير التقليدية لإدارة مرنة للمياه" (RESWATER)، والذي يتم تنفيذه في إطار التعاون الأورو-متوسطي ضمن برنامج "Interreg NEXT MED"، بهدف صياغة سياسات مائية مبتكرة تعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض تفاصيل إنشاء موقع تجريبي بقرية فوكه بمحافظة مطروح، إذ تم اختيار المنطقة كنموذج لتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار.

ويعتمد المشروع في هذا الموقع على تنفيذ منشآت مائية تشمل (سدودًا صغيرة، وخزانات أرضية، وحواجز حجرية)، بهدف حصاد مياه الأمطار لشحن الخزانات الجوفية بالمنطقة، بما ينعكس على دعم التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية لأهالي المنطقة، وخاصة في قطاعي الزراعة والرعي.

كما تم عرض المنهجية العلمية المتبعة في التنفيذ، والتي تشتمل على استخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات الارتفاعات الرقمية، وإجراء مسوح جيوفيزيائية واختبارات لنفاذية التربة.

كما تعتمد الدراسة على "النمذجة الهيدرولوجية" لمحاكاة العلاقة بين المطر والجريان السطحي لتقدير كميات المياه بدقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة في كافة التصاميم الهيدروليكية.

ويعمل المشروع على عدة محاور استراتيجية تشمل إصدار دليل فني متكامل لحلول المياه غير التقليدية اللامركزية، ووضع نظام مراقبة دقيق لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لمختلف التقنيات المطبقة.

وأكد "سويلم"، خلال الاجتماع، أن هذا المشروع يرتكز على دمج الحلول التقنية الحديثة في خطط إدارة المياه، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوظيف نتائج البحوث العلمية لتناسب الاحتياجات المحلية.

وشدد على أهمية البعد المجتمعي وإدماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع لضمان نجاحه، إذ ينظم المشروع ورش عمل تدريبية للمزارعين والفنيين من أبناء المجتمعات البدوية في مطروح؛ بهدف تزويدهم بمهارات إدارة وصيانة هذه الأنظمة، وضمان استدامتها، ونشر الوعي حول التكيف مع التغيرات المناخية، بما يمهد الطريق لتكرار هذه التجربة الناجحة في مناطق أخرى.