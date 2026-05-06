 التعليم العالي عن واقعة جامعة رشيد: عناصر خارجية اقتحمت الحرم الجامعي بسبب خلافات بين الطلاب - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2026 10:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

التعليم العالي عن واقعة جامعة رشيد: عناصر خارجية اقتحمت الحرم الجامعي بسبب خلافات بين الطلاب

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:43 م

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام حرم جامعة رشيد من مجموعة عناصر من خارج الجامعة، على خلفية وجود خلافات شخصية بين بعض الطلاب، ما أثار حالة من الخوف بين الطلاب.

وأشارت الوزارة في بيان مساء اليوم، إلى استعانة إدارة الجامعة بالشرطة للسيطرة على الموقف، وإحالة المتورطين من الطلاب والعناصر الخارجية إلى النيابة العامة.

وأكد أن الجامعة اتخذت قرارًا بإيقاف الطلاب المتسببين في ذلك، ومنعهم من دخول الجامعة حتى انتهاء التحقيق معهم، مع التأكيد على انتظام سير الدراسة والامتحانات العملية حاليا بشكل طبيعي وآمن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك