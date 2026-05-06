فارس: مصدر إيراني ينفي وجود أي تفاهم بين طهران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب

- مصدر سياسي لوكالة فارس: ما نشره أكسيوس بشأن مذكرة التفاوض أقرب إلى قائمة أمنيات أمريكية منها إلى الواقع

نفى مصدر إيراني مطلع، اليوم الأربعاء، وجود أي تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك تعليقًا على التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وأشارت وكالة «فارس» الإيرانية، إلى عدم تبادل أي مراسلات مكتوبة جديدة بين إيران والولايات المتحدة حتى الآن، منوهة أن «وسائل الإعلام الغربية تسعى إلى تضخيم الأمر إعلاميًا لأهداف محددة».

ووفقًا للوكالة الإيرانية، فإن «مزاعم أكسيوس الأمريكية ورويترز البريطانية تُقيّم من منظور التأثير على الأسواق العالمية، ولا سيما انخفاض أسعار النفط، أكثر من كونها تستند إلى الحقائق الميدانية».

وأشارت إلى أن إيران قدمت الأسبوع الماضي، مقترحها المكون من 14 بندًا ردًا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود.

وذكرت أن «إيران أوضحت بشكل جلي خطوطها الحمراء ورؤيتها العامة لإنهاء الحرب، وأبلغت بها الولايات المتحدة عبر الجانب الباكستاني».

وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري قبل ساعات، بأن البيت الأبيض يعتقد أن التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة مع إيران لإنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلًا، بات ممكنًا.

مع ذلك، نقلت «فارس» عن مصدرين مطلعين أن إيران لم ترد بعد على الرسالة الأخيرة التي تلقتها من الولايات المتحدة، والتي نُقلت عبر وسيط باكستاني.

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلن قبل أربعة أيام أن الجانب الأمريكي أرسل ردًا مكتوبًا على المقترح الإيراني، وأن الفريق الإيراني يراجع هذا الرد حاليًا.

وفي هذا الصدد، صرّح مصدر سياسي لمراسل «فارس»، قائلًا: «ما نشره أكسيوس بشأن مذكرة التفاوض أقرب إلى قائمة أمنيات أمريكية منها إلى الواقع، وقد تكون هذه التهيئة للأجواء مقدمةً لبدء جولة جديدة من تبادل المقترحات».