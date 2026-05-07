الدبيبة يوجه بالتحقيق في شحنة كوكايين ضخمة كانت متجهة إلى ليبيا قبل ضبطها في إسبانيا

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء: النائب العام، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير عام مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشرطة الدولية "الإنتربول"، بمباشرة الاتصال مع السلطات والجهات المختصة لدى مملكة إسبانيا، لجمع البيانات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ضبط شحنة "كوكايين" على متن سفينة متجهة إلى أحد المواني الليبية.

ووفق إذاعة "بي بي سي" البريطانية، مساء الإثنين، تمكن الحرس المدني الإسباني يوم الجمعة الماضي من ضبط شحنة ضخمة من مادة الكوكايين، كانت متجهة إلى مدينة بنغازي الليبية على ظهر سفينة ترفع علم جزر القمر، في المحيط الأطلسي، بالقرب من جزر الكناري.

وتقدر الكمية بنحو 30 إلى 45 طن من المادة المخدرة داخل سفينة انطلقت من عاصمة سيراليون "فريتاون"، وعلى متنها 20 شخصا اعتقلوا جميعاً.