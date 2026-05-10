استشهاد 22 شخصا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية

أدت الهجمات الإسرائيلية إلى استشهاد ما لا يقل عن 22 شخصا في أنحاء لبنان، أمس السبت، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية.

وشملت حصيلة الضحايا أربعة أطفال، ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما كانت برفقة والدها على دراجة نارية استُهدفت في محافظة النبطية جنوب البلاد، ما أدى إلى استشهادهما، بحسب وزارة الصحة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إنه استهدف 10 عناصر من حزب الله اللبناني وهاجم 40 موقعا للبنية التحتية التابعة للحزب في جنوب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في المقابل، أعلن حزب الله مسئوليته عن 22 هجوما استهدفت القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم السبت.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلف أكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل الجاري، بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في جنوب لبنان.