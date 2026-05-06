بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع مسئول عسكري فرنسي، الأربعاء، تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، إضافة إلى الأوضاع بالمنطقة.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية بأن الشرع "استقبل في قصر الشعب بدمشق، رئيس الأركان الخاص لدى رئيس الجمهورية الفرنسية الجنرال فنسنت جيرو والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني".

وأشارت إلى أن اللقاء "تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسُبل تعزيز التنسيق والتعاون بين سوريا وفرنسا".

وتعكس زيارة المسئول الفرنسي إلى دمشق رغبة باريس في بناء قنوات اتصال مباشرة مع القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وفتح آفاق للتنسيق الأمني والسياسي في مرحلة ما بعد التغيير.

وفي 8 ديسمبر 2024 أطاح مسلحون سوريون بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971-2000).