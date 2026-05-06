ڤاليو تتوسع في نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت اليوم ڤاليو، الشركة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لتأسيس نشاطها المخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الشركة في بيان هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل توسعاً لقدرات الشركة التكنولوجية المتميزة في مجال إقراض الشركات، مما يفتح قناة تمويل حيوية للشركات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري.

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، إلا أن الوصول إلى التمويل الرسمي يبقى أحد أكبر التحديات التي تواجهها. يعاني العديد من أصحاب الأعمال من صعوبة تأمين رأس المال في الأوقات المناسبة، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على التوسع التشغيلي وإدارة رأس المال العامل والمنافسة بفعالية. إن دخول ڤاليو إلى هذا المجال يعد بمثابة فتح باب جديد لتقديم خدمات سريعة تعتمد على الذكاء المعلوماتي، وتيسير الوصول إلى مزايا قطاع التمويل. هذا الأمر يعزز من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول الخدمات التمويلية، لتحقيق تطلعاتهم المالية.

ويكمن في جوهر هذا التوسع ميزة تنافسية فريدة، وهي شبكة تجار ڤاليو الحالية؛ فمن خلال بناء علاقات عميقة وغنية بالبيانات مع التجار عبر منظومتها الشاملة، تتمتع ڤاليو بمكانة فريدة لتقييم الجدارة الائتمانية بدقة وكفاءة تفوق ما يمكن أن يقدمه المقرضون التقليديون.

وسيتم الآن توظيف خوارزميات التقييم الائتماني والتحليلات المتقدمة للبيانات التي تم صقلها عبر سنوات من الريادة في قطاع التمويل الاستهلاكي لتقييم وتلبية احتياجات تمويل الأعمال، مما يتيح موافقات أسرع، وتسعيراً أكثر دقة وفقاً للمخاطر، وتجربة رقمية سلسة لأصحاب الأعمال.

وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لڤاليو، قائلاً: "يمثل تأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تطوراً طبيعياً ومدروساً لمهمتنا. لقد أمضينا سنوات في بناء الثقة مع شبكة تجارنا وتطوير البنية التحتية للبيانات لفهم سلوكهم المالي بشكل أفضل من أي جهة أخرى. يمكننا الآن تحويل هذه الرؤى إلى وصول فعلي لرأس المال، مما يساعد الشركات التجارية على التوسع، واستدامة عملياتها، وإطلاق كامل إمكانياتها.

هذه ليست مجرد تدفقات إيرادات جديدة لشركة ڤاليو، بل هي مساهمة ملموسة في المنظومة الاقتصادية الأوسع التي نعمل فيها".

وتمتد أهمية هذا التطور إلى ما هو أبعد من مسار نمو ڤاليو الخاص؛ فمن خلال توجيه التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تساهم «ڤاليو» في خلق فرص العمل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتحويل الشركات التي عملت تاريخياً خارج نطاق الائتمان المؤسسي إلى القطاع الرسمي. وبالنسبة للتجار ضمن شبكة ڤاليو بشكل خاص، يمثل هذا المرفق تحولاً جذرياً، حيث ينتقلون من كونهم شركاء معاملات إلى عملاء أعمال مدعومين بالكامل مع إمكانية الوصول إلى الأدوات المالية اللازمة للنمو.

ويعزز هذا التوسع استراتيجية ڤاليو الأوسع للتطور إلى منصة خدمات مالية شاملة، مما يعمق وجودها في مشهد تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع خلق قيمة متزايدة لمنظومتها من التجار والشركاء والمساهمين على حد سواء.