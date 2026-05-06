وزير الاتصالات: مصر تحافظ على المركز الأول إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت

قال المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات، إن القطاع جذب استثمارات بنحو 3.5 مليارات دولار عبر اتفاقيات وُقعت بداية العام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الاستثمارات مبرمة مع الشركات المشغلة وتمتد للسنوات الخمس المقبلة، بما وفّر 410 ميجاهيرتز من الطيف الترددي، وبما يتيح توسيع الاستثمارات في التغطية ونشر خدمات الجيل الخامس.

ولفت إلى تحقيق مؤشرات جيدة في القطاع بينها التقدم 14 مركزًا في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، كما أن مصر تحافظ على مستواها في الترتيب الأول على مستوى إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الأرضي.

وأوضح أن القطاع وصل حاليًّا إلى 220 خدمة رقمية يتم تقديمها عبر منصة مصر الرقمية، بإجمالي عدد مستخدمين 11.5 مليون شخص.

وأفاد بأنه من المستهدف في 2026 إضافة 50 خدمة رقمية، لافتا إلى إطلاق خدمة إصدار كعب العمل من منصة مصر الرقمية، بما يسهل الأمر على المواطنين بشكل كبير.

ونوه إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرص على استدامة التطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق توازن بين الجودة والتكلفة.