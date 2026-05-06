ربيعة يسجل مع العين في شباك الشارقة بالدوري الإماراتي

تمكن رامي ربيعة، لاعب نادي العين من تسجيل هدف لفريقه في شباك الشارقة، بالمباراة الجارية بين الفريقين، لحساب منافسات الدوري الإماراتي الممتاز.

ويواجه نادي العين فريق الشارقة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الشارقة، لحساب منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإماراتي الممتاز، حيث تشير النتيجة حتى الدقيقة 50 لتقدم الضيوف بخمسة أهداف دون رد.

وتمكن رامي ربيعة من تسجيل هدف العين الخامس في المباراة، بعد عرضية متقنة من ماتياس بالاسيوس من ركلة ركنية، قابلها المدافع المصري برأسية قوية في شباك الشارقة.

وكان رامي ربيعة قد انتقل إلى صفوف نادي العين الإماراتي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأحمر.

ويحتل نادي العين المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز، برصيد 59 نقطة، فيما يحتل الشارقة المركز العاشر، برصيد 25 نقطة.