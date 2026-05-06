هاري كين يقود هجوم بايرن أمام باريس في نصف نهائي الأبطال

أعلن المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام على ملعب أليانز أرينا.

وشهد التشكيل تغييرًا اضطراريًا وحيدًا، حيث دفع كونراد لايمار بدلًا من ألفونسو ديفيز.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

الحارس: مانويل نوير

الدفاع: جوسيب ستانيسيتش – دايو أوباميكانو – جوناثان تاه – كونراد لايمار

الوسط: جوشوا كيميتش – ألكسندر بافلوفيتش

الوسط الهجومي: مايكل أوليسي – جمال موسيالا – لويس دياز

الهجوم: هاري كين

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع أرسنال في نهائي البطولة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست يوم 30 مايو، حيث ينتظر نادي أرسنال الطرف الآخر في النهائي.