وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 347 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تعرضها لموجة كبيرة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن فرص نجاح وقفي إطلاق النار المتنافسين اللذين أعلنتهما موسكو وكييف المتحاربتان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه جرى إسقاط 347 طائرة مسيرة خلال الليل، في واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام.

وأضافت الوزارة، أن الهجمات استهدفت معظم مناطق غرب ووسط روسيا.

ومن جانبه، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة لدى اقترابها من العاصمة.

ومن المقرر أن تستضيف موسكو احتفال "يوم النصر" السنوي في 9 مايور الجاري، إذ تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وبحسب قناة "بازا" على تطبيق تليجرام، وردت أنباء عن أضرار لحقت بالمباني في بلدة رزيف، شمال غرب موسكو، من بين أماكن أخرى.

وفي لاتفيا، تحطمت طائرتان مسيرتان مجهولتا الهوية بالقرب من الحدود الروسية، بالتزامن مع الهجمات الأوكرانية.