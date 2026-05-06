دارين عادل تتوج بفضية 200 متر حرة ناشئين في البطولة الأفريقية للسباحة

توجت السباحة المصرية دارين عادل بالميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة لفئة الناشئين، ضمن منافسات النسخة الـ17 من البطولة الأفريقية للسباحة 2026 «الرياضات المائية».

وسجلت دارين زمنًا قدره 2:08.98 دقيقة، في البطولة المقامة على مجمع ميلود هدفي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 5 إلى 10 مايو الجاري، بمشاركة قياسية لأكثر من 450 سباحًا وسباحة من 40 دولة.

وتضم قائمة السباحين المشاركين: عبد الرحمن سامح، مهند ياسر، محمد عادل مصيلحي، معاذ حسام، زياد جمال عشري، عبد الرحمن عمرو، عبد الله أحمد، يوسف طارق، أحمد إسماعيل، يوسف أحمد شعبان، يحيى مصطفى، وزين هشام.

كما تضم قائمة السباحات: يسر محمد إسماعيل، دارين عادل، أروى فيصل، لمار محمد، دانا رفيق، لجين عبد الله، وروان تامر.

ويرأس البعثة مريم محمد موافي، ويضم الجهاز الفني كلًا من محمد الدسوقي، خالد إبراهيم عوض، وأحمد ناجد، فيما يضم الجهاز الطبي ريم سمير ومحمد عبد الفتاح (أطباء)، إلى جانب أخصائيي العلاج الطبيعي نورا أشرف ومروج جلال.