جيش الاحتلال يفحص توثيقا لأحد جنوده وهو يهين تمثالا للسيدة العذراء في لبنان

يفحص جيش الاحتلال الإسرائيلي، توثيقا لاعتداء جديد لأحد جنوده ضد مسيحيي جنوب لبنان، حيث يظهر في صورة ملتقطة وهو يدخل سيجارة في فم تمثال للسيدة مريم العذراء، وفق هيئة البث الرسمية.

يأتي ذلك استمرارا لعدة حوادث مشابهة لاعتداءات وانتهاكات إسرائيلية لمقدسات في قرى وبلدات مسيحية تحتلها إسرائيل بجنوب لبنان، وهو ما أثار استياء وانتقادات عالمية لتل أبيب.

وقالت هيئة البث: "يفحص الجيش الإسرائيلي توثيقا تم تداوله خلال الساعات الـ24 الماضية في لبنان، ويُرجّح أنه صُوّر بواسطة جنود نشروه على الإنترنت، ويظهر فيه جندي إسرائيلي يدخّن سيجارة ويضع سيجارة أخرى في تمثال للسيدة العذراء".

وأضافت: "يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الحوادث في قرى مسيحية بلبنان، شملت تحطيم تمثال للسيد المسيح، وهدم بنى تحتية ومبانٍ دون سبب، وعقب هذه الحوادث، قررت إسرائيل تعيين سفير خاص لها لدى العالم المسيحي".

ونقلت الهيئة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الموضوع قيد الفحص".