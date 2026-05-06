السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة

وقعت السعودية وتركيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية الإعفاء المتبادل لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وقع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة" اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية".

وأضافت "واس"، أن الجانبين استعرضا "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية، وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة."

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة ليرأس وفد المملكة في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي.