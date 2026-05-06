تركيا تطلق صاروخا باليستيا من الصومال بنهاية العام الجاري

أفادت مصادر مطلعة، بأن تركيا بصدد اتخاذ خطوة مهمة نحو الانضمام إلى نخبة القوى العسكرية العالمية عبر اختبار صاروخ من شأنه أن يضع معظم أوروبا والشرق الأوسط ضمن مداه.

وعرضت تركيا، صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال معرض هذا الأسبوع، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وروسيا وعدد محدود من القوى الأخرى فقط التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة.

وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لتناولها مسائل دفاعية حساسة، أن مدى الصاروخ الباليستي التركي العابر للقارات يصل إلى 6 آلاف كيلومتر (3750 ميلا)، ومن المقرر إجراء أول اختبار إطلاق له في الصومال في وقت لاحق هذا العام على أقرب تقدير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشكل الاستحداث المفاجئ لصاروخ "يلدرم خان" المسمى على اسم أحد سلاطين الدولة العثمانية، تطورا في اتجاه الانخراط في سباق التسلح في الفضاء.

وقالت المصادر، إن تركيا ستستخدم تكنولوجيا مماثلة لوضع أقمار صناعية في المدار، مصممة لتعزيز القدرات العملياتية المستقلة للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الدفاع التركي يشار جولر، خلال زيارته معرض "ساهـا" للصناعات الدفاعية في إسطنبول، حيث عُرضت نسخة من صاروخ "يلدرم خان" أمس الثلاثاء: "نعتقد أننا سنستخدمه فقط كوسيلة ردع، لكن إذا احتجنا إلى استخدامه يوما ما، فلا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنفعل ذلك دون تردد، ونرى أننا سنستخدمه بأكثر درجة ممكنة من الفاعلية".

وتسببت الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران المجاورة في تسريع جهود تركيا لتعزيز قدراتها على الردع. وغالبا ما ترتبط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالأسلحة النووية، التي لا تمتلكها تركيا.

لكن وزير الخارجية هاكان فيدان، قال في فبراير، إن البلاد قد تُجر إلى سباق إقليمي للتسلح النووي بسبب المخاوف من الطموحات النووية الإيرانية.

ورفضت وزارة الدفاع التركية التعليق على خطط اختبار الصاروخ، الذي يمكنه حمل رأس حربي يزن 3 آلاف كيلوجرام (6600 رطل)، ويعمل بالوقود السائل.

وذكرت المصادر، أن تركيا ستستخدم ميناء فضائيا جديدا في الصومال في عمليات إطلاق الصاروخ باتجاه المحيط الهندي اعتبارا من فصل الخريف.