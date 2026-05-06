الداخلية تكشف ملابسات تعدي فرد أمن على طالب داخل مول بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تضرر سيدة من فرد أمن إداري بمول تجاري بالتجمع تعدى على نجلها بالضرب.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أفراد الأمن الإدارى بأحد المولات التجارية لقيامهم بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وإتلاف هاتفه المحمول بالقاهرة.

بفحص المنشور تبين أنه بتاريخ 1 مايو الجاري تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بحدوث مشادة بين نجل القائمة على النشر (طالب - مقيم بمنطقة مدينة نصر ثان) و(فرد أمن إدارى بالمول المشار إليه)، وقرر الأول بتضرره من الثانى لمنعه من دخول المول بدون وجه حق والتعدى عليه بالسب والضرب وإتلاف هاتفه المحمول، وبسؤال الثانى قرر بإنصراف الأول ووالدته "القائمة على النشر" عقب قيامهما بركن السيارة خاصتهما داخل المول، وفى وقت لاحق عاد الطالب وبصحبته صديقه للخروج بالسيارة وحال منع فرد الأمن لصديقه من الدخول ومنعه من استخدام السيارة دون والدته قام الطالب بالتعدى عليه بالسب مما أدى لتعديهما على بعضهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين.