الحرس الثوري: المرور عبر مضيق هرمز يتم فقط عبر اللوائح الإيرانية

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن المرور عبر مضيق هرمز يتم فقط عبر اللوائح الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، توجه الحرس الثوري بالشكر لقادة السفن ومالكيها في الخليج العربي وخليج عُمان لالتزامهم بـ«لوائح إيران» المتعلقة بمضيق هرمز، ومساهمتهم في الأمن البحري الإقليمي.

وأشار إلى أنه «سيتم ضمان مرور آمن ومستقر عبر مضيق هرمز مع تحييد تهديدات المعتدي، وتطبيق بروتوكولات جديدة»، بحسب نص البيان.

وفي وقت سابق، كشف موقع «أكسيوس» عن إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية «مشروع الحرية» في مضيق هرمز.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن قرار التعليق جاء بناءً على طلب باكستان ودول أخرى، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ نحو اتفاق شامل مع طهران.

وأشار إلى أن الحصار البحري سيظل قائمًا، مع تعليق العملية مؤقتًا لإتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات.

وشهدت عملية «توجيه» السفن التي بدأت الاثنين، تبادلًا لإطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية، إلى جانب هجمات صاروخية إيرانية، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن العديد من تفاصيل المبادرة لا تزال غير واضحة، خاصة ما يتعلق بآلية توجيه السفن دون مرافقة مباشرة.

وأظهرت بيانات ملاحية أن عددًا محدودًا من السفن تمكن من عبور المضيق، في ظل استمرار المخاطر، مقارنة بنحو 130 سفينة كانت تعبر يوميًا قبل اندلاع الأزمة.

وأبدت شركات شحن عالمية ترددًا في استخدام المسار، معتبرة أن الضمانات الأمنية الأمريكية لا تزال غير كافية في ظل التوترات المستمرة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن العملية تشمل دعمًا عسكريًا كبيرًا، يتضمن مدمرات صواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة ونحو 15 ألف جندي، بهدف تأمين الملاحة.