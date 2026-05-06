حزب الله يعلن استهدافه مركزا قياديا مستحدثا لجيش الاحتلال بمسيرة في بلدة القنطرة جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف مركز قيادي مستحدث لجيش الاحتلال بمسيرة في بلدة القنطرة جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «عناصره استهدفوا مركزًا قياديًّا مستحدثًا لجيش الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة، وحقّقوا إصابة مؤكّدة».

وأوضح أن «الاستهداف يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين».

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية، بانفجار مسيّرة بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان.

وقالت إن طائرة مسيرة مفخخة سقطت على السياج المحيط بمنطقة راميم هيل قرب موقع عسكري إسرائيلي.

ونفت ورود أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن أضرارًا لحقت بإحدى المركبات الموجودة في المنطقة.

وعلى صعيد عملياته ضد حزب الله، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته، بتوجيه من قوات اللواء 226، هاجمت مباني كانت تُستَخدَم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، وكان عناصر التنظيم ينشطون منها في جنوب لبنان، على حد زعمه.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن «سلاح الجو، وبتوجيه من قوات اللواء 226، شنَّ، أمس الثلاثاء، غارات على عدد من المباني التي استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية في جنوب لبنان، وذلك بهدف دعم القوات العاملة تحت قيادة الفرقة 146».

وزعم البيان الإسرائيلي أنه «تم استهداف هذه المباني في أثناء تواجد عناصر من حزب الله داخلها، حيث كانوا يعملون على التخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش وإسرائيل، وقد أسفرت الغارات عن مقتل عدد من العناصر».

وادعى أنه «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجم الجيش نحو 25 هدفًا تابعًا لحزب الله، من بينها مستودع أسلحة، ومبانٍ تستخدم لأغراض عسكرية، وبنى تحتية أخرى، وخلال الليل، اعترض سلاح الجو هدفًا جويًّا مشبوهًا تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان».

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة صواريخ وطائرات مُسيَّرة مفخخة وقذائف هاون سقطت قرب القوات، دون تسجيل إصابات، وفق ادعائه.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين عند مرتفع الصلعة، في بلدة القنطرة بمُسيَّرة انقضاضية، لافتًا إلى أنه تم تحقيق إصابات مؤكدة.