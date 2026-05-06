حققت البورصة المصرية هذا الأسبوع، مكاسب ملحوظة، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة تبلغ 3.6%، في أربع جلسات فقط، إذ إن غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع وتحقيق المكاسب اليوم الأربعاء، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد، رغم تقليص مكاسبها مع ختام التعاملات.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.99، ووصل إلى مستوى 53605.08 نقطة، بعد ارتفاع بنسبة بلغت 2.7%.

وجاءت انتعاشة السوق على خلفية تصريحات رئيس أمريكا دونالد ترامب، بأنه سيعلق العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لمواصلة المفاوضات.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير خارجيته ماركو روبيرو أن عملية الغضب الملحمي قد انتهت.

وقفزت البورصة المصرية أمس الثلاثاء بأكثر من 1%، معوضة كل خسائر أمس الأول، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى الصعود أعلى مستوى 52 ألف نقطة مجددا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.12%، ووصل إلى مستوى 52557.63 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية تحقيق الخسائر في جلسة الاثنين، بعد ارتفاع أمس الأول الملحوظ والكبير في أبريل الماضي، ليهبط دون الـ52 ألف نقطة مجددا.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 51974 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في جلسة الأحد، أول تعاملات الأسبوع وأول جلسات شهر مايو الجاري، بنسبة 1.1%، ووصل إلى 52313 نقطة.

كما حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنحو 14.21%، ووصل إلى مستوى 51760.97 نقطة. معوضا خسائر أول شهور الحرب في إيران.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري نحو 28.15٪، مقابل 25.56% أمس.