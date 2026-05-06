كيف تحركت مشتريات الأجانب على أدوات الدين والأسهم المصرية بعد انخفاض الدولار؟

- الأجانب يشترون أسهما وأذون خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه



شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعات هي الأقوى منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم وأذون الخزانة، في حين اتجهوا إلى بيع السندات المحلية.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم بأكثر من جنيه واحد، في أكبر انخفاض منذ بداية التوترات الجيوسياسية نهاية فبراير الماضي؛ ليسجل في كل من: البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع، مقابل 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

وبالتزامن مع تلك التراجعات القوية في سعر صرف الدولار، تحركت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء في الأسهم بصافي مشتريات بلغ 452.2 مليون جنيه، بما يعادل 8.5 مليون دولار، كما اشتروا أيضا بقيمة 1.8 مليار جنيه في أذون الخزانة خلال تعاملات السوق الثانوية، بما يعادل 34.1 مليون دولار، بينما اتجهوا إلى البيع في السندات بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يعادل 28.4 مليون دولار.

وتُعد السوق الثانوية آلية لتداول أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها، حيث تتيح للمستثمرين، وفي مقدمتهم الأجانب، إعادة بيع ما سبق لهم شراؤه من أدوات الدين الحكومي قبل موعد استحقاقها.

وكان المستثمرون الأجانب قد كثفوا استثماراتهم في أدوات الدين المحلية خلال السنوات الماضية، بفضل ارتفاع العائد الحقيقي، إلا أن ضغوط التوترات الجيوسياسية في المنطقة دفعتهم إلى التخارج من الأسواق الناشئة والتوجه إلى الملاذات الآمنة، لكنهم بدأوا في العودة مرة أخرى مع ترقب هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.