 ميدالية جديدة لمصر.. مصطفى محمود يضيف برونزية في مونديال الناشئين لرفع الأثقال
الأربعاء 6 مايو 2026 7:50 م القاهرة
ميدالية جديدة لمصر.. مصطفى محمود يضيف برونزية في مونديال الناشئين لرفع الأثقال

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 7:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 7:31 م

واصل منتخب مصر لرفع الأثقال حضوره القوي في بطولة العالم للناشئين المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، بعدما نجح مصطفى محمود بكري، لاعب نادي الكهرباء بالقاهرة، في التتويج بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن 88 كجم.

ورفع هذا الإنجاز رصيد المنتخب المصري إلى 8 ميداليات متنوعة حتى الآن، بواقع 3 ذهبيات حققها عبد الرحمن حسين، الذي قدم مستويات مميزة فرض بها سيطرته على منافسات وزنه.

كما تألق علي عبد الراضي، أحد أبرز المواهب الصاعدة، بعدما حصد ميدالية برونزية ونجح في تحطيم 3 أرقام قياسية عالمية لفئة تحت 17 عامًا، في إنجاز لافت يعكس تطوره الكبير.

وفي السياق ذاته، أضاف الرباع السيد علي عطية ميداليتين برونزيتين، فيما توجت بسمة رمضان بميدالية برونزية، ليؤكد المنتخب المصري تفوقه واستمراره في حصد الميداليات خلال البطولة التي تستضيفها مصر بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.


