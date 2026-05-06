النائبة مها عبد الناصر: لم يتم إخطارنا بمجلس النواب مسبقًا برفع أسعار الاتصالات

قالت النائبة مها عبد الناصر وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان لم يتم إخطاره برفع أسعار خدمات المحمول، مؤكدة أنه كان يفترض المناقشة مع لجنة الاتصالات قبل رفع الأسعار.

وأضافت خلال مداخلة على برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة مودرن، أن شركات المحمول كانت تطالب بزيادة الأسعار، لكن في المقابل كان البرلمان يطالب بطريقة مختلفة في الحساب، وإزالة ضريبة القيمة المضافة من خدمات الإنترنت.

وأوضحت أن خدمات الإنترنت ليست خدمة استهلاكية، ما يعني أنها تعامل مثل خدمات الكهرباء التي لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن البرلمان اقترح إزالة "القيمة المضافة" ما يترك حيزا للشركات لرفع أسعار الخدمات دون أن يشعر المواطن بأي ارتفاع في الأسعار.

وطالبت وكيل الاتصالات بمجلس النواب، بإتاحة تطبيقات الشمول المالي مثل "إنستاباي" بالمجان حتى مع انتهاء الباقة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% إلى 15% شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.