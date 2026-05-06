النائبة ميرال الهريدي: اتصال السيسي وبن زايد يؤكد دعم القاهرة لحماية الأمن القومي العربي

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة تحرك استراتيجي عربي يأتي في توقيت شديد الحساسية، مؤكدة أن موقف مصر الحاسم ضد العدوان الإيراني على الإمارات والدول الخليجية والعربية يعكس التزام القاهرة بدعم كل السبل التي تضمن حماية الأمن القومي العربي من جميع مهددات ومحاولات زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وقالت "الهريدي"، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل على عاتقه رسالة أمان واطمئنان، ليس فقط للشعب المصري وإنما للشعوب العربية بأكملها؛ ما يعكس موقف مصر الثابت والراسخ في مساندة الإمارات والدول العربية والخليجية ضد أي اعتداء؛ ليكون ذلك تفعيلًا حقيقيًا لمفهوم العمل العربي المشترك بعيدًا عن الشعارات، ولضمان بيئة آمنة تخدم أهداف التنمية والازدهار التي تنشدها الشعوب العربية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل كصمام أمان لمنع انزلاق المنطقة في صراعات مدمرة، مع التمسك بالحق الكامل في الدفاع عن النفس وحماية السيادة الوطنية للأشقاء.

ونوهت النائبة ميرال الهريدي، إلى أن التكامل بين القاهرة وأبوظبي يمثل اليوم الركيزة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وأن القوة المصرية كانت وستظل دائمًا سندًا وعونًا لكل الأشقاء العرب في مواجهة التحديات.