عبدالمنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي بالمنطقة الأضخم منذ حرب فيتنام

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن المنطقة تشهد تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الحشد العسكري الأمريكي الحالي في المنطقة لم يشهده العالم منذ حرب فيتنام، خاصة فيما يتعلق بأعداد الطائرات والفرقاطات والمدمرات المنتشرة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الساعات الـ96 الماضية شهدت تطورات دراماتيكية، تمثلت في تدشين ما يُعرف بـ "ممر الحرية" الممتد من عجمان إلى الفجيرة، بهدف تأمين السفن العالقة التي وصل عدد بحارتها إلى نحو 22 ألف بحار.

وحول التوترات مع إيران، أشار إلى وجود محاولات للتنسيق مع الجانب الأمريكي لضمان مرور الأزمة بسلام، لافتًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى رد عسكري أمريكي مباشر على التحركات الإيرانية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

واعتبر أن غياب الرد العسكري المباشر يعكس رغبة دولية في التهدئة، تقودها بشكل أساسي الصين، قائلًا: "عشنا مرحلة من السخونة الشديدة، لكننا وصلنا في النهاية إلى مسودة اتفاق تتكون من صفحة واحدة، تقدمت بها باكستان ليكون أساساً للتهدئة الحالية".