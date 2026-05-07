تحركات عربية مكثفة لاحتواء الأزمة الأمريكية الإيرانية

تتواصل التحركات الدبلوماسية العربية بوتيرة متسارعة سعيا لاحتواء الأزمة الأمريكية الإيرانية والتوصل إلى تسوية دائمة لها، جراء تداعياتها المتصاعدة على الأسواق العالمية وسلاسل إمدادات الطاقة.

- لقاء مصري عماني

وفي السياق، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، الخميس، تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية وسبل التوصل إلى اتفاق نهائي يخفف من حدة التوتر في المنطقة.

وجاء اللقاء في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط، خلال زيارة "أخوية" غير معلنة مسبقا أجراها السيسي إلى السلطنة قادما من الإمارات، حيث كان في استقباله السلطان هيثم بن طارق بالمطار السلطاني الخاص، وفق وكالة الأنباء العمانية.

- زيارة سريعة للإمارات

وقبل توجهه إلى عمان، أجرى الرئيس السيسي زيارة قصيرة وغير معلنة مسبقا إلى الإمارات استمرت عدة ساعات، التقى خلالها نظيره محمد بن زايد، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي خلال اللقاء رفض مصر "الاعتداءات" الإيرانية على الإمارات، مشددا على ضرورة تسوية الأزمة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد.

- اتصالات دبلوماسية عمانية

وشهدت سلطنة عُمان، الخميس، سلسلة اتصالات دبلوماسية أجراها وزير الخارجية بدر البوسعيدي مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف والألماني يوهان فاديفول، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التوتر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن البوسعيدي بحث مع لافروف مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن آليات احتواء التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية وتوافقية تعزز الأمن والاستقرار وتحد من التداعيات الإقليمية والدولية للأزمة.

كما ناقش الوزير العماني مع نظيره الألماني علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدبلوماسية وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، مع الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار.

- الأردن يدعو إلى حل دبلوماسي

وفي الأردن، بحث وزير الخارجية أيمن الصفدي مع المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط دوبرافكا شويتسه، الخميس، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الصفدي، خلال اللقاء الذي عُقد في عمّان، ضرورة التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران تعالج جذور التوتر وتعيد الاستقرار إلى المنطقة، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

والأربعاء، نقلت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن مسئولين أمريكيين لم تسمهم إن واشنطن وطهران "تقتربان" من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإرساء مفاوضات مفصلة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي ردت بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.