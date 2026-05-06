ترامب: من السابق لأوانه التفكير بعقد محادثات مباشرة مع إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "من السابق لأوانه" التفكير في عقد محادثات مباشرة مع إيران.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأربعاء، حول آخر المستجدات بشأن التفاوض المحتمل مع إيران.

وقال ترامب، في رده عن موعد استئناف المفاوضات المباشرة في إسلام أباد: "أعتقد أننا سنفعل ذلك، لكن الوقت ما زال مبكرا".

وفي وقت سابق الأربعاء، هدد ترامب، باستئناف ضرب إيران "بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق"، إذا لم تقبل طهران بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب.​​​​​​​

بينما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" في وقت سابق، أن طهران قدمت عرضا جديدا إلى الحكومة الباكستانية الوسيطة بينها وبين واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي الحرب بينهما.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد إسرائيل، وأيضا تجاه ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.