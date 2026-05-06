ترامب: إبرام اتفاق مع إيران قبل زيارتي إلى الصين أمر محتمل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران "أمر محتمل" قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل.

وأضاف، في تصريحات لشبكة "بي بي إس"، أن إرسال مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لإدارة المحادثات مع طهران "أمر غير مرجح"، قائلا: "أعتقد أننا قادرون على إنجاز الأمر هنا، وربما نُخصص اللقاء الختامي لمراسم التوقيع في مكان ما".

وعبّر ترامب عن اعتقاده أن "هناك فرصة جيدة جدا لانتهاء الأمر"، محذرا: "إذا لم ينتهِ، فسيتعين علينا العودة لقصفهم بقوة شديدة".

وذكر أن الخطة المقترحة تتضمن نقل اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، كجزء من بنود الاتفاق الجديد.