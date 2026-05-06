ارتفاع الأسهم في الأسواق العالمية مع تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط العالمية، بشدة بينما شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط آمال باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق يسمح للسفن باستئناف نقل النفط الخام من الخليج العربي إلى عملائها.

انخفض سعر برميل خام برنت، القياسي للنفط العالمي بنسبة 5.7% إلى 103.61 دولارا، بعد أن تجاوز 115 دولارا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء هذا الانخفاض عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز قد يُفتح "للجميع" إذا وافقت إيران على اتفاق لم يكشف عن تفاصيله.

وتسبب غلق المضيق في مشاكل كبيرة للاقتصاد العالمي، إذ أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى منع ناقلات النفط من عبوره، وقد يسمح إعادة فتحه بتدفق النفط مجددا حيث يمر منه تقليديا نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.8% متجها نحو تسجيل رقم قياسي جديد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 487 نقطة أي بنسبة 1% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.8%.

وحققت أسواق الأسهم في العالم مكاسب أكبر، حيث ارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 6.5% ومؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.2% ومؤشر إف.تي.إس.إي بنسبة 2.2% ومؤشر كاك بباريس 2.9%.

يذكر أن الآمال في إنهاء الحرب مع إيران ارتفعت عدة مرات في وول ستريت، لكنها سرعان ما تبددت، وقد يتكرر ذلك، إذ قلصت أسعار النفط بعضا من أكبر خسائرها التي سجلتها صباح اليوم. وانخفض سعر برميل خام برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 97 دولارا قبل أن يعاود الارتفاع إلى أكثر 100 دولار.

لكن وول ستريت مع ذلك استغلت عدة مؤشرات قد تكون مشجعة. فقد صرح ترامب مساء أمس بأنه سيتراجع عن مساعيه لإعادة فتح مضيق هرمز، ربما بالقوة.

ودعا وزير الخارجية الصيني إلى وقف شامل لإطلاق النار عقب اجتماعه مع نظيره الإيراني، وقد يكون لهذا الأمر تأثير كبير نظرًا للعلاقة الوثيقة بين إيران والصين اقتصاديًا وسياسيًا.