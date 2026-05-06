ألمانيا: فحص شخص خالط حالات مصابة بفيروس هانتا في دوسلدورف

أفاد مستشفى في مدينة دوسلدورف، الواقعة غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر نقل شخص خالط حالات مصابة بفيروس هانتا على متن السفينة السياحية "هونديوس" إلى المدينة لإجراء فحوصات طبية.

وقال المستشفى الجامعي في دوسلدورف، إنه سيتم نقل الشخص وإجراء الفحوصات الطبية الاحترازية له اليوم الأربعاء.

وأضاف المستشفى، أن الشخص المعني لا تظهر عليه أعراض، ويُفترض أنه غير مصاب بالفيروس.

وأكد المستشفى، أن "هذا شخص مُخالط ولا توجد أدلة مؤكدة على إصابته بفيروس هانتا، وأن إدخاله إلى المستشفى هو إجراء احترازي بحت لإجراء التقييم الطبي"

وتوفي ثلاثة من ركاب السفينة "هونديوس" – التي ترسو قبالة ساحل الرأس الأخضر بعد عبورها المحيط الأطلسي قادمة من الأرجنتين وعلى متنها ما يقل قليلا عن 150 شخصا — جراء تفش لفيروس هانتا.

وثبتت إصابة راكب آخر بالفيروس بعد عودته إلى سويسرا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأنه جرى إجلاء ثلاثة أشخاص يُشتبه في إصابتهم بفيروس هانتا من السفينة السياحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنهم في طريقهم لتلقي العلاج الطبي في هولندا.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان الشخص الذي سيُنقل إلى دوسلدورف قد خالط أحد هؤلاء الثلاثة.