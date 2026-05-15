الأرجنتين تتدرب في «مجمع ميسي» استعدادا لمونديال 2026

قرر المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، تجهيز التانجو لبطولة كأس العالم 2026 في مجمع "ميسي".

وأوضحت شبكة تي واي سي الأرجنتينية أنه مع اقتراب موعد بداية كأس العالم 2026، فمن المتوقع أن يتخذ منتخب الأرجنتين من مجمع "ليونيل ميسي التدريبي" التابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إيزيزا مقرًا له، قبل التوجه إلى كانساس سيتي، إذ سيقيم معسكره التدريبي خلال البطولة.

وأشار التقرير إلى أن منتخب الأرجنتين يدرس إقامة معسكره التدريبي في مجمع ليونيل ميسي في إيزيزا، بالعاصمة، بوينس آيرس، ابتداءً من 25 مايو الجاري، لبعض اللاعبين المدرجين في القائمة الأولية المكونة من 55 لاعبًا، والذين يُرجح أن يكونوا ضمن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا.

وأكدت الشبكة أنه قد صُممت هذه الترتيبات خصيصًا للاعبين الذين تنتهي مواسمهم في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم 24 يونيو، والتي تشمل الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.

وأتمت الشبكة أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين يعتزم إشراك عدد من اللاعبين في التدريب خلال ذلك الأسبوع قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا إلى كانساس سيتي.