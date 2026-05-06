وزير الأوقاف: هذا العصر يقتضي القوة في الإسناد العلمي ومواجهة الشبهات

التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفدًا من علماء باكستان في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد الوزير، ضرورة اضطلاع العلماء بمسئوليتهم في التصدي للشبهات المثارة حول السنة النبوية، من خلال رصدها بدقة، وسرعة إعداد ردود علمية محكمة، وتقديمها بأسلوب يراعي طبيعة المخاطبين، مع توسيع أدوات التأثير عبر الوسائط الحديثة، بما يجمع بين قوة الحجة وحسن العرض.

واصطحب الوزير الوفد في جولة تفقدية داخل مسجد مصر، اطّلعوا خلالها على مكوناته المعمارية، بما في ذلك دار القرآن الكريم، التي تُعد من أبرز معالمه، وتضم إيوانات مزينة بنقوش تضم القرآن الكريم كاملًا، في صورة تجمع بين جمال البناء ورفعة الرسالة.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم باللقاء، مثمّنين ما لمسوه من رعاية واهتمام، ومشيدين بما حققوه من استفادة علمية خلال برنامجهم، وما تعكسه التجربة المصرية من منهجية وسطية رصينة. كما أشاد الوفد بالسعة العلمية والجهود الفكرية للدكتور أسامة الأزهري، معتبرين وجوده على رأس وزارة الأوقاف إضافة علمية قوية، ومكانة مستحقة.