الإمارات والهند توقعان اتفاقا للتعاون في مجال المخزونات الاستراتيجية للنفط والغاز

قال مسئول هندي للصحفيين، اليوم الجمعة، إن بلاده ودولة الإمارات وقعتا عدة اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأبوظبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسئول القول إن الاتفاقيات الرئيسية والقرارات الاستثمارية التي تم التوصل إليها خلال الزيارة تشمل اتفاق إطار عمل للشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الهند والإمارات. كما تم توقيع اتفاقا للتعاون في مجال المخزونات الاستراتيجية للنط، وإمدادات الغاز البترولي المسال للهند.

كما وقع الجانبان اتفاقا لإنشاء مركز لإصلاح السفن في مدينة فادينار غرب الهند.

وكتب رئيس الوزراء الهندي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "أعرب عن شكري لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على لفتته الكريمة باستقبالي في مطار أبوظبي. واتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا حول تعزيز العلاقات بين الهند والإمارات في قطاعات رئيسية كقطاع الطاقة، والاستثمار، وسلاسل التوريد، وغيرها".