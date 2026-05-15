فينيسيوس جونيور يتلقى صدمة عاطفية

أعلنت فيرجينيا، صديقة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، انفصالها عنه رسميًا، وذلك عبر منشور مطوّل على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وقالت في منشورها: «سأسمح لنفسي دائمًا أن أعيش، أن أعيش شيئًا حقيقيًا، دون خوف، ودون حسابات، ودون أن أتخلى عمن أكون».

وأضافت: «خلال فترة علاقتنا، كنت أقدم نفسي بكل ما أملك، كما أفعل في كل ما أنوي القيام به في حياتي. لطالما عملت بجد وكنت شديدة التركيز على أحلامي ومسؤولياتي، لكنني أيضًا امرأة، وسمحت لنفسي أن أعيش هذه التجربة دون قيود، مع الحفاظ على الاحترام الذي أحرص عليه في أي علاقة».

وتابعت: «طوال حياتي، تعلمت ألا أساوم على ما أراه غير قابل للتفاوض. لذلك عندما لا يكون هناك معنى للاستمرار، أفضل أن أُنهي الأمر باحترام وود بدلًا من البقاء. اليوم، اخترنا احترام طريقة حياة كل منا».

وواصلت: «أتمنى لفينيسيوس الكثير من السعادة والنجاح، وكل ذلك بمحبة كبيرة. وأطلب احترام الجميع، وأن يتم طي هذه الصفحة في حياة كل شخص، كما ستكون في حياتي».

واختتمت رسالتها قائلة: «شكرًا لكم».