الأربعاء 6 مايو 2026 5:25 م القاهرة
أمريكا: وزير التجارة يجيب أمام لجنة برلمانية عن سبب تغير روايته بشأن إبستين

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك
واشنطن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 5:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 5:15 م

من المقرر أن يمثل وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء، أمام لجنة في مجلس النواب تحقق في قضية مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، حيث يسعى النواب للحصول على إجابات بشأن تواصل لوتنيك معه في السنوات التي تلت إدانة إبستين عام 2008 باستدراج فتيات قاصرات لممارسة الدعارة.

ويعد لوتنيك، وهو عضو في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحدث شخصية سياسية نافذة تمثل أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب.

وسبق أن أدلى لوتنيك بتصريحات متناقضة بشأن علاقته بإبستين، لكنه يقول إنه لم يرتكب أي خطأ ويرحب بإجراء المقابلة المغلقة مع النواب.

إلا أن هذه المقابلة المسجلة كتابة تشكل اختبارا لمدى حجم التدقيق الذي سيطبقه النواب على الشخصيات النافذة التي ارتبطت بإبستين، حتى بعد أن أصبح معروفا أنه يستدرج فتيات قاصرات لممارسة الدعارة.

