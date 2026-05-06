بابا الفاتيكان يفتتح البرج المركزي الشاهق لكاتدرائية ساجرادا فاميليا في برشلونة

أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن البابا ليو الرابع عشر سيفتتح البرج المركزي الشاهق لكاتدرائية ساجرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة، عندما يزور إسبانيا الشهر المقبل، في رحلة تستغرق أسبوعا، ستقوده أيضا إلى مركز لاستقبال المهاجرين في جزر الكناري.

وستبدأ زيارة البابا ليو التي تستمر في الفترة من السادس حتى 12 يونيو بزيارة مدريد لعقد اجتماعات مع الحكومة والبرلمان والملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا. وسيرأس أيضا صلاة ليلية جماعية مع شباب، إحياء لذكرى آخر زيارة لبابا إلى إسبانيا، عام 2011، عندما استضافت مدريد اليوم العالمي للشباب بحضور البابا بنديكت السادس عشر.

وفي برشلونة، سيكون ليو حاضرا لإحياء الذكرى المئوية في العاشر من يونيو لوفاة المهندس المعماري الكاتالوني أنطوني جاودي، مصمم كنيسة ساجرادا فاميليا، أعلى كنيسة في العالم.

وسيقيم ليو قداسا مسائيا في الكاتدرائية وسيفتتح برج يسوع المسيح وهو الجزء المركزي الشاهق الذي تم نقله إلى مكانه في فبراير الماضي.

وأدى البرج إلى وصول كنيسة ساجرادا فاميليا إلى أقصى ارتفاع لها، 172.5 متر "حوالي 566 قدما" فوق برشلونة، لكن أعمال البناء لم تكتمل بعد إلى حد بعيد.

وعندما زار البابا بنديكت الكنيسة عام 2010، قام بتكريسها، ولا تزال هناك أمور ذات صلة غير مكتملة عند زيارة ليو: فالمعماري أنطوني جاودي في طور النظر لإعلانه قديسا محتملا، لكنه لن يُعلن قديسا خلال زيارة البابا، بحسب ما قاله أساقفة إسبانيا اليوم الأربعاء.