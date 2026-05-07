زيلينسكي يتهم روسيا بتكثيف الهجمات ويؤكد انفتاح أوكرانيا على هدنة محتملة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو تلقت عرضا واضحا لوقف إطلاق النار وتعلم كيفية التواصل مع أوكرانيا وشركائها لمناقشة التفاصيل، ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال التوصل إلى هدنة.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور الليلي يوم الأربعاء: "استنادا إلى تطورات اليوم، نرى أن روسيا ردت على مقترح وقف إطلاق النار بمزيد من الضربات والهجمات الجديدة".

وتابع: "اعتمادا على الوضع خلال الليل وغدا (الخميس)، سنحدد أيضا ردودنا المبررة بالكامل".

وفي الوقت نفسه، أشار زيلينسكي إلى أن كييف لا تبدو مهتمة بهدنة تقتصر على احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو/أيار، الذي يحيي ذكرى هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية.

وقال: "تلقت روسيا منا مقترحا واضحا بوقف إطلاق النار والدبلوماسية... وإذا كان الشخص الوحيد في موسكو الذي لا يستطيع العيش دون حرب يهتم فقط باستعراض عسكري واحد ولا شيء آخر، فهذه قصة مختلفة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار بالتزامن مع احتفالات 9 مايو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر أبريل/نيسان. ثم أعلنت وزارة الدفاع الروسية لاحقا وقف إطلاق نار لمدة يومين يبدأ يوم الجمعة.

وردت كييف باقتراح وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 6 مايو لكن موسكو لم تستجب لهذا العرض حتى الآن.

وفي السياق ذاته، كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تحذيرات من رد انتقامي إذا هاجمت أوكرانيا العرض العسكري في موسكو.

ودعت زاخاروفا الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف مسبقا، وقالت إن روسيا سترد على أي محاولة لتعطيل الاحتفالات عبر "أعمال إرهابية" بهجمات انتقامية، "بما في ذلك ضد مراكز صنع القرار في كييف"، وفق تصريحات نُشرت على منصة تليجرام.