قالت القوات المسلحة الفرنسية اليوم الأربعاء، إن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه نحو البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار جهود مشتركة بين فرنسا وبريطانيا للتحضير لمهمة مستقبلية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان لها، نقلته وكالة «رويترز»، بأن مجموعة حاملة الطائرات عبرت قناة السويس اليوم متجهة صوب جنوب البحر الأحمر.

وتم نشر المجموعة في شرق البحر المتوسط بعد وقت قصير من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، ويمكنها البقاء في البحر لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.

وفي وقت سابق، بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، سبل التعاون المشترك، بحضور العقيد بحري لوران سيجييه ملحق الدفاع الفرنسي، وذلك بمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

جاء ذلك على هامش متابعة عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول للقناة ضمن قافلة الشمال، وإجراء خدمة تبديل الأطقم البحرية المُقدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في خطاب متلفز يوم الثلاثاء 03 مارس، عن إرسال تعزيزات عسكرية فرنسية إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل حاملة الطائرات «شارل ديجول» ومجموعتها البحرية المرافقة.