رويترز: ناقلة غاز طبيعي مسال ثانية تابعة لأدنوك تعبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات تتبع للسفن اليوم الأربعاء، أن ناقلة غاز طبيعي مسال ثانية تديرها شركة بترول أبوظبي ‌الوطنية «أدنوك» عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من إندونيسيا.

وإذا تأكد ذلك، ستكون هذه ثاني ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر المضيق منذ بدء الحرب في 28 فبراير. ⁠

وذكرت «رويترز» في 27 أبريل، أن ناقلة «مبارز» للغاز الطبيعي المسال، التي تديرها شركة أدنوك، عبرت مضيق هرمز لأول مرة منذ بدء الحرب.

ولم ترد أدنوك بعد على طلب «رويترز» للحصول على تعليق.

وأشارت بيانات من منصة «أوربيفاي» التي تتبع سفن الغاز الطبيعي المسال إلى ‌أن ⁠ناقلة تبلغ سعتها 136357 مترا مكعبا تستأجرها أدنوك للغاز، رصدت وهي محملة قبالة سواحل إندونيسيا اليوم الأربعاء، بما يشير إلى أنها عبرت المضيق، بعد ⁠أن انقطع الاتصال بها دون إشارة من نظام التعرف الآلي في 19 أبريل.

وأظهرت بيانات للتتبع ⁠أن السفن في أنحاء الخليج تستخدم أساليب مراوغة، مثل: التوقف عن إرسال مواقعها، أو ⁠إرسال أرقام تعريف مزيفة لتجنب استهدافها أو احتجازها.