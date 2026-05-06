المستشار الألماني عن حكومته: لا يوجد بديل لهذا الائتلاف

دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الائتلاف الحاكم في بلاده بين المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين إلى التماسك والتفاؤل بمناسبة مرور عام على توليه مهامه.

يُذْكَر أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا تتكون من التحالف المسيحي "الذي يتكون بدوره من حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري" والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال زباستيان هيله، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمام صحفيين في برلين اليوم الأربعاء، إن ميرتس توجّه في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في ديوان المستشارية ببضع كلمات إلى الأعضاء وشكرهم على التعاون.

ونقل هيله عن ميرتس قوله حرفيًا: "لا يوجد بديل لهذا الائتلاف"، مضيفًا: "نحن نتحمل معا على صعيد السياسة الرسمية المسئولية عن السعي إلى تحقيق النجاح".

وأشار المستشار إلى أن الأشهر الاثني عشر الأولى كانت فترة مليئة بالتحديات، لكنه صرح بأن الحكومة تمكنت خلالها عبر التعاون المشترك من إطلاق عدد من المشاريع المهمة. كما أعرب ميرتس عن رغبته في أن يتشارك الجميع النية في قيادة الائتلاف بنجاح خلال السنوات الثلاث المقبلة. واستطرد هيله:" والمستشار يتمنى للتعاون المستقبلي أن تسوده روح الزمالة والثقة المتبادلة، ويأمل أيضاً ألا يغيب التفاؤل عن المشهد".

وأضاف المتحدث، في إشارة إلى عام من حكم الحكومة الائتلافية، أن الحكومة ستواصل تجديد ألمانيا وتعزيزها عبر الإصلاحات، مثل إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية والنظام الصحي، وسياسة الطاقة، والبنية التحتية، والنظام الضريبي. وصرح هيله بأن الهدف هو أن تبقى ألمانيا دولة حرة وآمنة وعادلة ومزدهرة في المستقبل أيضًا. وختم بالقول: "هذا ما تعمل من أجله هذه الحكومة، وستواصل العمل عليه بنفس النهج بالضبط".

وكانت نتائج استطلاع حديث للرأي أظهرت أمس الثلاثاء أن نسبة المواطنين الألمان الراضين عن أداء حكومة ميرتس لا تزيد عن 11% فقط، مقابل 87% أبدوا عدم رضاهم عن أداء الحكومة.

وتوضح المقارنة مع نتائج استطلاع مماثل في يوليو 2025 تراجعا كبيرا في نسبة الراضين عن أداء الحكومة إذ إن هذه النسبة كانت تبلغ آنذاك 38%.