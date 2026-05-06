اتحاد رفع الأثقال يهنئ مصطفى محمود ببرونزية مونديال الناشئين

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، بالتهنئة إلى الرباع مصطفى محمود بكري، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين المقامة بالإسماعيلية 2026.

وجاء تتويج مصطفى بالميدالية البرونزية في منافسات الخطف، بعدما نجح في رفع 158 كجم ضمن منافسات وزن أقل من 88 كجم، ليواصل تألقه مع المنتخب الوطني في المحفل العالمي.

ويواصل منتخب مصر لرفع الأثقال عروضه القوية في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 8 ميداليات متنوعة حتى الآن، من بينها 3 ذهبيات حققها عبد الرحمن حسين، الذي فرض سيطرته على منافسات وزنه بأداء مميز.

كما شهدت البطولة بروز علي عبد الراضي، الذي حصد ميدالية برونزية، إلى جانب تحطيمه 3 أرقام قياسية عالمية لفئة تحت 17 عامًا، في إنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة.

وفي السياق ذاته، أضاف الرباع السيد علي عطية ميداليتين برونزيتين، بينما توجت بسمة رمضان بميدالية برونزية، ليؤكد المنتخب المصري حضوره القوي واستمراره في اعتلاء منصات التتويج خلال البطولة التي تستضيفها مصر بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.