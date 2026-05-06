قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم إجراء تحديث للأحوزة العمرانية للمرة الثانية، من واقع ديناميكية النمو الذي يحدث على الأرض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يتم موافاة المحافظات به، كما يتم وضع مخططات تفصيلية من المحافظات للحصول على الاعتماد، مشيرًا إلى أنه يتم اعتماد كل هذه المخططات بصورة مستدامة.

ونوه مدبولي، إلى أنه يعتمد كل أسبوع عددًا كبيرًا من المخططات التفصيلية للقرى والمدن، مؤكدا أن الأمور تمضي بشكل جيد في هذا الملف، ولفت إلى متابعة ما تنقله المحافظات لبيان ما إذا كان هناك احتياج لتوسعات أكبر بهذا القطاع.

وفي قطاع الأدوية، أكد مدبولي أن المواد الخام لهذه الصناعة تحتكرها دولتان على وجه التحديد، موضحًا أن مصر تحاول تحقيق اختراق بأن يكون هناك أول مصنع لإنتاج المادة الخام.

ونوه إلى أن أهم مستهدف لصناعة الأدوية هو رفع قيمة الصادرات من أكثر من مليار دولار حاليًّا إلى 3.5 مليارات دولار بحلول عام 2030.