تنسيق خليجي أوروبي في جنيف لمواجهة تداعيات الهجمات الإيرانية

بحث سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في جنيف، الأربعاء، تداعيات الهجمات الإيرانية على المنطقة، وسط تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، شهد الاجتماع التأكيد على "دعم الاتحاد الأوروبي للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات ضد دول الجوار، بما في ذلك تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد الجانبان "أهمية استمرار هذا الحوار بشكل منتظم، بما يسهم في تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي"، بحسب الوكالة.