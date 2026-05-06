تقرير: تحويلات العمالة المهاجرة تصل 905 مليارات دولار

ذكر تقرير الهجرة العالمية الجديد، إن المساهمات المالية للمهاجرين مازالت حيوية لاقتصادات العالم، حيث يتوقع وصول إجمالى التحويلات المالية للمهاجرين إلى 905 مليارات دولار منها 685 مليار دولار تذهب إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف التقرير، أن تشديد القيود على الهجرة لم يمنعها وإنما يدفع الناس غالبا إلى اتخاذ طرق أشد خطورة للوصول إلى الدول التي يريدون الهجرة إليها.

وتناول التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة كيفية تشكيل مسارات للهجرة الآمنة والمنظمة للاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

يجمع التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة البيانات والتحليلات العالمية لمساعدة صانعي السياسات والشعوب على فهم اتجاهات الهجرة بشكل أفضل.

ويخلص التقرير الحالي الذي صدر خلال منتدى مراجعة الهجرة الدولية في نيويورك، إلى أن تقييد المسارات القانونية يزيد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، ويرفع التكاليف على الدول، ويقلل الفوائد الأوسع نطاقا التي يمكن أن توفرها الهجرة.

وأضاف التقرير، أن الهجرة لا تزال تلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه بحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد المهاجرين إلى حوالي 304 ملايين مهاجر، أي حوالي 3.7% من سكان العالم، كما ازداد عدد العمال المهاجرين بشكل ملحوظ، بأكثر من 30 مليون عامل بين عامي 2013 و2022.

وقالت زوي برينان، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة: "يساهم المهاجرون في الاقتصاد العالمي كعمال ورواد أعمال ومستهلكين، ومن خلال المهارات والابتكارات والروابط التي يجلبونها عبر الحدود".

وأكدت آمي بوب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، أن "المهاجرين في مختلف أنحاء العالم يساهمون في دفع النمو والوظائف والاستقرار والتماسك الاجتماعي".