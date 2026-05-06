السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي

تجري السويد، تحقيقا بشأن ناقلة يشتبه في أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي الخاضع للعقوبات، حسبما أفاد وزير الدفاع المدني في الدولة الاسكندنافية.

وقال خفر السواحل السويدي، إنه صعد على متن السفينة "جين هوي" يوم الأحد واحتجزها للاشتباه في رفعها علما مزيفا أثناء عبور المياه السويدية.

وقال خفر السواحل، في بيان، إن السفينة كانت تبحر عبر بحر البلطيق تحت العلم السوري، وهناك أيضا مخاوف تتعلق بصلاحية السفينة للإبحار.

وكتب وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين، على موقع "إكس"، أن السفينة "جين هوي" التي ظلت راسية قبالة تريلبورج يوم الاثنين - مدرجة حاليا على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

وتم اعتقال قبطان السفينة، وهو مواطن صيني، للاشتباه في استخدامه وثيقة مزورة وجرائم أخرى، حسبما قال ممثلو الادعاء السويديون يوم الاثنين.

وهذه هي السفينة الخامسة التي يضبطها خفر السواحل السويدي في الأسابيع الأخيرة.

وقال دانيل ستينلينج، نائب رئيس العمليات في خفر السواحل: "السفن التي يشتبه في أن لديها أوجه قصور في صلاحيتها للإبحار تواصل الإبحار في المياه السويدية. هذا غير مقبول. لقد تدخلنا من قبل، والآن نتدخل مرة أخرى".

ولم ترد سفارة روسيا في السويد على الفور على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.