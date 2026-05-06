محققان: زوجان على متن سفينة سياحية قد يكونا أصيبا بفيروس هانتا أثناء رحلة لمشاهدة الطيور

قال مسئولان أرجنتينيان يحققان في منشأ تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية أبحرت من جنوبي الأرجنتين، إن الفرضية الرئيسية لدى الحكومة هي أن زوجين هولنديين أصيبا بالفيروس خلال رحلة لمراقبة الطيور في مدينة أوشوايا قبل صعود السفينة.

وذكرا أنهما قد يكونا مرّا بمكب نفايات أثناء جولة مشاهدة الطيور حيث يمكن أن يكونا قد تعرضا لقوارض تحمل العدوى.

وتحدث المسئولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما، حيث إنه ليس مخول لهما بإطلاع وسائل الإعلام في ظل سير التحقيقات.

وذكرت السلطات في وقت سابق، أن أوشوايا وإقليم تيرا ديل فويجو لم يسجلا أي إصابة بفيروس هانتا من قبل.