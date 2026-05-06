وزير الدفاع الألماني يسعى إلى تعزيز دور البرلمان في تطوير قدرات الجيش

يسعى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى إشراك البرلمان الاتحادي بشكل أكبر في خطط تعزيز قدرات الجيش الألماني.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أوضح بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم ما يُعرف بـ"تقرير حالة تطوير القدرات" إلى البرلمان بحلول 31 يوليو من هذا العام، مشيرا إلى اتفاق جرى التوصل إليه مع لجنة الميزانية، التي كانت قد أصدرت قرارًا توجيهيًا بهذا الشأن.

وأعلن الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تقرير مركزي يهدف إلى تجميع الأسئلة والإجابة عليها ووضعها في سياقها الصحيح، قائلا: "بذلك، نحن سنركز الرؤية على الصورة الشاملة التي يجب من خلالها تقييم عملية تطوير قدرات القوات المسلحة".

وذكر بيستوريوس، أنه سيتم تغيير آلية إطلاع أعضاء البرلمان على مشروعات المشتريات العسكرية وعلى عملية تطوير قدرات الجيش الألماني بشكل عام، واستطرد:"بصيغة أخرى: نحن نقوم بمواءمة ما يُعرف بنظام التقارير مع الوضع الأمني الجديد".

وكانت لجنة الميزانية في البرلمان طالبت في وقت سابق ـ بالنظر أيضاً إلى الزيادة الكبيرة في نفقات الدفاع ـ بالحصول مستقبلاً على معلومات مبكرة حول التخطيط والتوجيه والتطوير متعدد السنوات لميزانية الدفاع.

وجاء في قرار اللجنة أن الأمر يتطلب إعادة صياغة نظام التقارير الحالي الذي ترفعه وزارة الدفاع الاتحادية إلى لجنة الميزانية. وبناء عليه، يتعين على الوزارة تقديم تقرير أولي يتضمن تقييما لوضع تطوير قدرات الجيش الألماني في موعد أقصاه 31 يوليو.