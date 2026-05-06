ترامب يلتقي نظيره الصيني في بكين يومي 14 و15 مايو

جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى بكين قبيل القمة رفيعة المستوى التي من المقرر أن يعقدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره الصيني، شي جين بينج، يومي 14 و15 مايو الجاري، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب في عام 2017.

وقال عراقجي، في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام إيرانية رسمية من بكين، اليوم الأربعاء، إن مباحثاته مع المسؤولين الصينيين تناولت مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات المفروضة على طهران.

وأضاف عراقجي، أن إيران حققت "مكانة دولية مرموقة"، بعدما أثبتت قدراتها وقوتها.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، عقب الاجتماع، إنها تقدر تعهد إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة في الوقت نفسه "حقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، عن أمله في أن تؤكد بكين ضرورة إنهاء إيران سيطرتها على مضيق هرمز، الذي يمثل ورقة ضغط رئيسية لها، في وقت يطالب فيه ترامب بتقليص كبير للبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.