السجن لـ 3 متهمين سرقوا شابين تحت تهديد السلاح في الوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن، لإدانتهم بسرقة شابين بالإكراه تحت تهديد السلاح خلال سيرهما ليلا بالطريق العام في منطقة الوراق.

وجاء منطوق الحكم معاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات لكونه لم يتجاوز الـ 18 عاما، بينما عاقبت المتهم الثاني والثالث "عاملين"، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبدالملك، وعضوية المستشارين أحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15774 لسنة 2025 جنايات قسم الوراق، للمتهمين "سيف . ش"، 17 سنة، "سعيد . ا"، عامل، 34 سنة، "محمد . ع"، عامل، 20 سنة، سرقوا منقولات مملوكة للمجنى عليهما "حازم . ح"، "أمين . ح"، وكان ذلك كرها عنهما ليلاً بالطريق العام، بأن استوقفوا المجني عليهما حال استقلالهما الدراجة النارية المضبوطة وأشهر- المتهم الثاني في وجهما سلاح أبيض "سنجة" وبث في نفسهما الرعب واستطاعا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات، وكان ذلك حال حمل المتهم الثالث سلاح ناري "فرد خرطوش".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مُششخن "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "سنجة"، بغير مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، ودون ترخيص.

وشهد المجني عليهما أنهما حال سيرهما ليلا بالطريق العام، استوقفه المتهمين حال استقلالهم دراجة نارية، فأشهر المتهم الثاني سلاح أبيض في وجهه مهدداً به إياه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومتهما فسلم الهاتف المحمول خاصته للمتهم الأول وفروا هاربين عقب ذلك بالدراجة النارية، قيادة المتهم الثالث وعزى قصدهم من ارتكاب الواقعة سرقتهما كرها عنهما.