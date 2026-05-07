قاض أمريكي يقر احتفاظ الحكومة ببطاقات اقتراع انتخابات 2020 في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا

حكم قاض اتحادي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء بأن الحكومة الاتحادية يمكنها الاحتفاظ ببطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات عام 2020 في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، والتي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) من مستودع بالقرب من أتلانتا.

وجاء قرار القاضي جيه. بي. بولي بعد أن جادل محامو المقاطعة بأن بطاقات الاقتراع وغيرها من مواد الانتخابات، إضافة إلى أي نسخ إلكترونية أنشأتها وزارة العدل، يجب إعادتها، لأن عملية المصادرة كانت غير قانونية وغير دستورية.

وكانت مداهمة (إف بي آي) في 28 يناير قد استهدفت مركز الانتخابات في أكثر مقاطعات جورجيا سكانا، والتي تعد ذات ميول ديمقراطية قوية وتضم معظم مدينة أتلانتا. وكانت مقاطعة فولتون في قلب مزاعم غير مثبتة أطلقها الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه بشأن حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات 2020 أدى إلى خسارته.

وقالت وزارة العدل إنها تحقق في "مخالفات حدثت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في المقاطعة"، وحددت قانونين قد يكونان قد تعرضا للانتهاك: أحدهما يلزم بحفظ سجلات الانتخابات لمدة 22 شهرا، والآخر يحظر إعداد أو إدخال أو فرز بطاقات اقتراع مزيفة أو احتيالية.

وأُعيد فرز أصوات ولاية جورجيا في انتخابات 2020 ثلاث مرات، من بينها مرة يدوية، وأكدت جميع النتائج فوز الديمقراطي جو بايدن.